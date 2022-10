Un appel à manifestation d'intérêt pour décrocher le label Ville durable et innovante

L'Institut de recherche et de développement Efficacity et le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) lancent un appel à manifestation d'intérêt (AMI) destiné aux collectivités qui souhaitent obtenir le label Ville durable et innovante (VDI).

Codéveloppé par Efficacity et le Cerema, ce label valorise l'ensemble des dimensions de la ville durable. Son référentiel vient compléter celui du label Climat air énergie du programme « Territoire engagé transition écologique » porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), ainsi que le référentiel du label Économie circulaire issu du même programme. Les collectivités éligibles à l'AMI sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elles bénéficieront de l'accompagnement d'un conseiller VDI à partir de début 2023 et pendant toute la durée du processus de labellisation.

L'AMI est aussi ouvert aux communes, auxquelles il sera proposé de participer en parallèle du début de l'accompagnement à l'élaboration d'une pondération qui leur est spécifique et qui servira de base à leur labellisation. La date limite des candidatures est prévue le 14 décembre 2022. Les collectivités candidates devront avoir obtenu au minimum la première étoile du label Climat air énergie de l'Ademe avant le dépôt de leur dossier de labellisation pour audit.

Le label VDI a fait l'objet d'une phase pilote à l'issue de laquelle ont été labellisées, en juillet 2022, les sept premières collectivités françaises : six agglomérations (communauté urbaine de Dunkerque, Lorient agglomération, Territoire de la côte ouest de La Réunion, Sète agglomération, Cannes-Pays de Lérins, Paris-Vallée de la Marne) et la commune de Brétigny-sur-Orge.