Éric Vial est le nouveau directeur de l'évaluation des risques de l'Anses. Il succède à Matthieu Schuler, qui devient directeur général délégué du pôle sciences pour l'expertise de l'agence.

Éric Vial a assuré plusieurs postes et responsabilités à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (IRSN) avant de devenir, en 2012, adjoint au directeur de la santé. Depuis 2019, ilconseillait le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale sur les sujets nucléaires et radiologiques.

Désormais, il pilotera les travaux d'expertise scientifique à la suite des saisines et autosaisines de l'Anses. Il veillera également à la cohérence et la complémentarité des activités de vigilance de l'agence ainsi que sur ses bases de données et observatoires.

« Les enjeux de sécurité sanitaire d'aujourd'hui et de demain sont nombreux et d'importances variées, a pointé Éric Vial. L'Anses se doit […] d'apporter un éclairage scientifique de ces risques en les mettant en perspective les uns par rapport aux autres, pour orienter les décisions de politiques publiques, mais aussi chaque citoyen dans sa perception et ses comportements quotidiens. »