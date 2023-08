Empreinte du numérique : l'Arcep consulte sur un projet de révision des indicateurs pour son enquête annuelle

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), compte étoffer son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », qui rassemble des indicateurs d'empreinte environnementale en provenance des quatre principaux opérateurs télécoms. La troisième édition, prévue pour fin 2023, inclura le suivi de l'évolution de l'empreinte environnementale de nouveaux acteurs (fabricants de terminaux et centres de données) et de nouveaux indicateurs (consommation électrique des boîtiers internet, décodeurs TV et répéteurs Wi-Fi).

Afin d'enrichir progressivement sa collecte de données, l'Arcep « propose de l'étendre à une nouvelle catégorie d'acteurs (les équipementiers de réseaux mobiles) et d'intégrer de nouveaux indicateurs », essentiellement sur les principaux types d'équipements constituant un site mobile. Il s'agirait ainsi d'évaluer, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre associées, ainsi que les volumes de terres rares et métaux précieux utilisés pour leur fabrication. Ce projet de décision contenant les indicateurs envisagés est mis en consultation publique jusqu'au 30 septembre 2023.

Les acteurs déjà interrogés proposent plusieurs nouveaux indicateurs à intégrer :