La Commission européenne présente ses lignes directrices pour l'adaptation au changement climatique

Si tous les États membres de l'Union européenne (UE) ont élaboré leur stratégie d'adaptation au changement climatique, « leur portée, leur exécution et leur méthode de mise en œuvre varient considérablement », relève la Commission européenne. Elle pointe également un « manque de préparation et la disproportion entre les menaces climatiques et les mécanismes et structures de riposte en place ». Ses lignes directrices, qu'elle publie ce 27 juillet, apportent donc une aide à la révision des stratégies et à l'élaboration ou révision des plans d'adaptation.

Ses recommandations portent sur une série de « composantes essentielles » à la mise en œuvre de l'adaptation et à l'obtention de résultats de qualité : cadres juridiques avec des objectifs contraignants ; stratégies et plans mis à jour régulièrement ; priorités en matière de secteurs ou domaines ; évaluations « des effets du changement climatique et de la vulnérabilité à celui-ci » ; et tests de résistance des systèmes et des infrastructures critiques. Ces lignes directrices fournissent ainsi « un exemple de modèle définissant une structure pour la stratégie qui facilitera l'accès à ces stratégies et leur comparaison », tout en assurant « une vue d'ensemble comparable de l'état de préparation et des actions prévues » à l'échelle de l'UE. Enfin, elles visent à « consolider la politique d'adaptation dans de nouveaux domaines », tels la résilience juste, les solutions fondées sur la nature ou les tests de résistance climatique.

La Commission détaille ensuite les processus et moyens nécessaires : ressources financières et humaines compétentes en suffisance, engagement de toutes les parties prenantes concernées, coordination et intégration à plusieurs niveaux, suivi et évaluation continus de la mise en œuvre des mesures. Elle renvoie également vers l'outil de soutien à l'adaptation (AST) mis au point et géré par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).