Infrastructures énergétiques : 1 milliard d'euros pour financer dix projets européens

Les États membres ont validé la proposition de la Commission européenne d'investir 998 millions d'euros dans de grands projets européens d'infrastructures énergétiques. Ce budget va permettre de réaliser ou d'étudier la faisabilité de dix projets d'intérêt commun.

Le projet de synchronisation de la région Baltique va bénéficier du financement le plus important (720 millions d'euros). Il permettra de lancer la construction d'Harmony Link, un câble électrique qui reliera la Pologne et la Lituanie via la mer Baltique.

Cent deux millions d'euros participeront au financement du projet de réseau électrique intelligent, Danube Ingrid, en Hongrie et en République slovaque.

Le projet de réseau de transport de CO 2 Porthos sera financé à hauteur de 102 millions d'euros. Il s'agit de mettre en place, entre les Pays-Bas et la Belgique, un réseau de transport de CO 2 dans trois ports d'Europe (Rotterdam, Anvers et North Sea Port), « ce qui conduira à la création d'un site de stockage en mer du Nord », indique la Commission.

En mer du Nord, 14 millions d'euros permettront de lancer les études pour un projet de hub éolien, North Sea Wind Power Hub. Il s'agit de développer des infrastructures partagées pour transporter et/ou stocker la production éolienne en mer.

Enfin, 28 millions d'euros sont dédiés à l'interconnexion gazière entre la Bulgarie et la Serbie, qui permettra d'assurer « la sécurité de l'approvisionnement et la diversification des importations de gaz en Europe du Sud-Est ».