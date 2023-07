Infrastructures hydrogène : Teréga lance un appel à manifestation d'intérêt

La société Teréga lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) afin d'identifier précisément les besoins des acteurs régionaux, nationaux et européens en infrastructures pour l'hydrogène dans le sud-ouest de la France, et ainsi se préparer à leur déploiement d'ici à 2030 dans le cadre de la dorsale hydrogène européenne.

Son projet HySoW (Hydrogen South West Corridor of France), pour le transport et le stockage d'hydrogène à l'échelle du Sud-Ouest, prévoit 600 km de canalisations, « dont 30 % pourront être converties du gaz naturel vers l'hydrogène ». Afin de décarboner les pôles industriels et de mobilité majeurs, Teréga compte acheminer 16 TWh par an d'hydrogène en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Les infrastructures de stockage viendront également « renforcer la sécurité d'approvisionnement et la flexibilité de l'ensemble du système énergétique ».

Un deuxième volet de cet AMI porte sur le projet Pycasso, consacré aux infrastructures de captage, transport et stockage ou valorisation de CO 2 (CCUS).

La participation est ouverte jusqu'au 13 octobre prochain.