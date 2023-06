Encore méconnue, la production d'hydrogène par la croûte terrestre suscite de l'espoir et des questionnements. Récapitulatif des enjeux avec Nicolas Gonthier, responsable du programme Earth2, du pôle Avenia de Pau.

Très convoité pour décarboner l'industrie, les transports et stocker les énergies renouvelables, l'hydrogène décarboné risque de ne pas être produit en quantité suffisante pour répondre à toutes ces promesses. Plusieurs acteurs français regroupés au sein du pôle de compétitivité Avenia, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), cherche à faire connaître et reconnaître l'hydrogène naturel, c'est-à-dire produit naturellement par la croûte terrestre.

Longtemps ignorée, cette production fait l'objet de recherche en France. La société de production d'énergie FDE a annoncé, le 15 mai dernier, avoir découvert d'importantes concentrations d'hydrogène naturel dans un de ses puits, dans l'est de la France. Dans le cadre du projet de recherche Regalor, mené en collaboration avec l'université de Lorraine et le CNRS, un programme de mesures déployées sur le puits de Folschviller, en Moselle, a en effet permis de quantifier des teneurs importantes en hydrogène dissous dans un aquifère à différentes profondeurs. FDE a ainsi déposé une demande d'octroi de permis exclusif de recherches de mines, dit « Permis des Trois-Évêchés », pour l'exploration de l'hydrogène naturel dans le bassin minier lorrain. Un site pilote sera identifié sur la base des résultats obtenus, puis mis en œuvre pour lancer une production et une valorisation locale d'hydrogène naturel dans le Grand Est.

De son côté, le pôle Avenia concentre ses travaux en Nouvelle-Aquitaine dans le bassin de Lacq. Rencontré à l'occasion du salon Hyvolution, en février dernier, Nicolas Gonthier, responsable du programme Earth2, nous détaille ce qu'il faut savoir de l'hydrogène naturel.