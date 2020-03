La neutralité carbone d'ici 2050, stratégie officielle de l'UE pour respecter l'accord de Paris

Alors que jusqu'à présent l'objectif de neutralité carbone n'était pas partagé par tous les États membres européens, le discours s'unifie. Réunis en Conseil jeudi 5 mars, les États membres se sont mis d'accord pour que l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, et la stratégie de la Commission pour y parvenir, soit la stratégie officielle de l'Europe dans le cadre de l'accord de Paris.

Cette neutralité carbone est l'un des moyens évoqués dans l'article 4 de l'accord de Paris pour réussir à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous des 2 degrés. L'accord demande des réductions rapides d'émissions de gaz à effet de serre à travers des contributions nationales (NDC) révisées tous les cinq ans et à la fois une stratégie long terme à 2050. Pour ce dernier point, la stratégie de la Commission présentée le 4 mars sera donc celle qui sera transmise à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) par l'UE.

« La stratégie de l'UE rappelle l'attachement plein et entier de l'UE et de ses États membres à l'accord de Paris et à ses objectifs à long terme, peut-on lire dans le communiqué du Conseil. Chaque État membre est également tenu d'élaborer sa propre stratégie nationale en vue de sa communication à la CCNUCC. L'UE demande instamment à toutes les parties à l'accord de Paris de communiquer leurs stratégies d'ici 2020, conformément à l'accord de Paris. »

La stratégie européenne s'articule notamment autour d'un projet de loi climat, présentée mercredi 4 mars par la Commission européenne. (35094)