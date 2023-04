S-métolachlore : l'Anses interdit ses principaux usages

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié, ce jeudi 20 avril, sa décision d'interdiction des principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore, contre l'avis du ministère de l'Agriculture. Le 15 février dernier, l'Anses avait en effet annoncé engager une procédure de retrait pour cet herbicide couramment utilisé en agriculture, à la suite d'un dépassement des limites autorisées constaté dans des eaux destinées à la consommation humaine, soit 0,1 microgramme par litre. Une décision que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lui avait alors demandé de réévaluer.

L'Anses met en avant un « risque inacceptable de contamination des eaux souterraines » pour l'ensemble des usages retirés, soit le désherbage des cultures suivantes : ananas, canne à sucre, haricots, pois écossés et non écossés frais, maïs, porte-graine, soja, tournesol. Un délai de six mois est accordé pour la vente et la distribution, soit jusqu'au 20 octobre 2023, et un délai de dix-huit mois pour le stockage et l'utilisation des stocks, jusqu'au 20 octobre 2024.

Dans son rapport de mars 2023 relatif à la dernière campagne nationale de recherche des polluants émergents, l'Anses révélait que le dérivé ESA du S-métolachlore avait été quantifié à plus de 50 % dans l'ensemble des échantillons prélevés. L'herbicide est par ailleurs classé comme « substance cancérigène suspectée » par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) depuis juin 2022.