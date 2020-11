France Hydrogène et la BEI signent un accord pour faciliter le financement des projets

Ce vendredi 13 novembre, France Hydrogène a annoncé la signature d'un accord avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de soutenir le conseil et l'accompagnement des porteurs de projet dans le domaine de l'hydrogène. « Grâce à cet accord, les promoteurs de ce secteur bénéficieront de l'expertise technique et financière [du] premier bailleur international en matière de transition énergétique », explique France Hydrogène, précédemment prénommée association française pour l'hydrogène et les piles à combustible (Afhypac). Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme InnovFin Conseil de la BEI.

Les fonds mis à disposition permettront d'accompagner les porteurs de projet pendant la phase d'étude et de faisabilité de leur projet. Cette aide prévoit une « exploration poussée des possibilités de financement ».

« La BEI travaillera étroitement avec France Hydrogène et ses membres sur le partage des connaissances et des meilleures pratiques pour faciliter l'accès au financement le plus adapté pour les projets hydrogène proposés », expliquent l'association, ajoutant que l'objectif est de « repérer ceux qui pourraient être éligibles à un financement de la BEI ». De nouveaux instruments financiers pourraient aussi venir combler les déficits de financement identifiés.