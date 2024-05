Greenwashing : l'Union européenne vent debout contre les compagnies aériennes

Alertée par la plainte d'une quarantaine d'associations de consommateurs, la Commission européenne s'est penchée sur le marketing « vert » des compagnies aériennes. Suspectées d'écoblanchiment, ces dernières vont devoir s'expliquer.

Le vent est-il en train de tourner pour les compagnies aériennes européennes ? Soupçonnées de pratiques commerciales et publicitaires trompeuses, vingt entreprises du secteur – dont Air France, KLM et Ryanair – viennent en effet de recevoir une lettre de la Commission européenne les priant d'étayer leurs arguments écologiques par des preuves scientifiques solides, sous trente jours. Alertée en juin 2023 par le Bureau européen des consommateurs (Beuc) qui fédère une quarantaine d'associations issues de trente-et-un pays, la Commission a en effet listé toute une série de démarches pouvant relever du greenwashing de la part de ces entreprises : accoler les adjectifs « vert », « durable » et « responsable » sans préciser clairement ce qu'ils recouvrent, par exemple, ou utiliser le terme « carburants d'aviation durables » (CAD) sans justifier la réduction de l'impact environnemental réel de ces produits.

Mais aussi laisser croire aux passagers qu'ils peuvent contrebalancer leurs émissions de CO 2 via du soutien à l'utilisation de carburants alternatifs ou des projets climatiques, moyennant une redevance. En raison du haut niveau de pollution du trafic aérien – à l'origine par exemple de 164,85 millions de tonnes de CO 2 pour 6,1 millions de vols au départ de l'Europe en 2023 –, les allégations liées à la compensation ou à la neutralisation d'un trajet ne peuvent de toute façon qu'être qu'inexactes selon le Beuc. « Il est inacceptable que les compagnies aériennes aient librement incité les consommateurs à compenser les émissions de leurs vols, parfois à un prix élevé, insiste Monique Goyens, directrice générale de la fédération. On ne peut jamais être sûr que les arbres plantés pour compenser les émissions élevées d'un vol capteront le carbone dans le sol – s'ils sont plantés. »

“ Le greenwashing n'est plus acceptable et le fait que l'aviation soit l'un des secteurs les plus polluants le rend encore plus intolérable ” Monique Goyens, Transport & Environment Autres tactiques marketing contestées : présenter aux consommateurs des « calculatrices » d'émissions de CO 2 et autres comparateurs de vols ou affirmer que la compagnie évolue vers le « zéro émission nette », voire vers toute autre performance environnementale, sans y adjoindre, là encore, des éléments de vérification, des objectifs et des systèmes de suivi, indépendants, clairs et vérifiables.

Des explications attendues

Selon la directive européenne de 2005, revue en mars dernier, « une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen. » Les autorités européennes ont jugé que c'était le cas de toutes ces démarches. D'ici­­­ un mois, ces compagnies devront donc expliquer à la Commission les mesures qu'elles envisagent de prendre pour remédier à ces insuffisances ou à ces dérives.

6,1 millions C'est le nombre de vols aériens au départ de l'Europe en 2023. « Si nous voulons que les consommateurs se comportent de manière responsable, nous devons leur fournir des informations exactes, plaide Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence. De plus en plus de voyageurs se soucient de leur empreinte environnementale et choisissent des produits et des services présentant de meilleures performances environnementales. Ils méritent des réponses précises et scientifiques, pas des allégations vagues ou mensongères. »