Ouverture d'un centre de ressources sur l'adaptation aux changements climatiques

Le Gouvernement vient de mettre en place un centre de ressources en ligne sur l'adaptation aux changements climatiques. « Celui-ci répertorie un ensemble de solutions existantes permettant ainsi de créer un contexte favorable à la mise en œuvre des mesures nécessaires », indique le communiqué de presse.

Développé par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), l'Ademe et Météo-France, il rassemble des études, une cartographie des initiatives locales, des projections climatiques locales, un répertoire des acteurs locaux, les appels à projet en cours et des formations sur l'adaptation. Il s'adresse aussi bien aux élus, qu'aux techniciens de collectivités, aux particuliers, aux acteurs économiques et aux bureaux d'études.