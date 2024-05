Ressources sur la résilience des territoires : l'Ademe retient 30 nouveaux projets

L'Agence de la transition écologique (Ademe) avait lancé, en mai 2023, la seconde édition de l'appel à communs consacré à la sobriété et la résilience des territoires, en partenariat avec l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). L'objectif est de rassembler tous les acteurs volontaires pour produire des ressources (les communs) sur ce sujet, qui sont mises en partage et alimentées par ces derniers.

Le 2 mai 2024, l'Ademe a annoncé avoir retenu trente nouveaux projets de communs (plateformes, logiciels, cartographies, boîte à outils, etc.). Ils ont répondu aux défis identifiés par l'Ademe, notamment dans les thématiques suivantes : écosystèmes et gestion des ressources naturelles, planification et aménagement urbain, énergie et réseaux, mobilités et logistiques, et bâtiment.

Les projets sélectionnés vont bénéficier d'un soutien technique et financier de l'Ademe à hauteur de 1,7 million d'euros. Les lauréats sont décrits publiquement sur la plateforme en ligne « wiki » résilience des territoires (1) , gérée par l'Ademe.