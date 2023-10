L'Ademe aide six projets autour de la transition écologique des entrepôts

L'appel à projets « Entrepôts » a retenu ses six premiers lauréats. Ce dispositif a été lancé par l'Agence de la transition écologique (Ademe) en février 2023, dans le cadre de sa stratégie transports et mobilité 2020-2023. L'objectif ? Accompagner et financer des études d'analyse et d'amélioration des nouvelles formes d'entrepôts logistiques (multimodaux, automatisés ou mobiles) pour optimiser leur efficacité énergétique et leur consommation de ressources.

Quatre de ces projets sélectionnés vont bénéficier d'une subvention de 200 000 euros ou moins : la réalisation d'un référentiel des bonnes pratiques environnementales par le cabinet Argon Consulting ; l'élaboration d'un « schéma logistique territorial » par l'opérateur Idea Logistique, le constructeur Bâtir France Ingénierie et le pôle d'expertise Pasca ; l'étude, par les membres de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, de l'implantation d'une nouvelle plateforme logistique dans l'ouest des Alpes-Maritimes « pour optimiser les flux de livraison et réduire les impacts environnementaux » ; et l'état des lieux des bonnes pratiques de (et par) la société Striebig Logistique.

Quant aux deux derniers lauréats (non identifiés), l'Ademe les a « réorienté » auprès de deux autres dispositifs. Le premier bénéficiera d'un accompagnement pour la mise en place d'un schéma directeur pour les infrastructures de carburants alternatifs (Sdica). Et le second recevra une subvention issue du Fonds vert dans le but de recycler une friche industrielle. Les entreprises et les collectivités intéressées peuvent à nouveau candidater à l'appel à projets jusqu'au 15 décembre prochain.