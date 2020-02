L'agrivoltaïsme fait ses preuves pendant les canicules

La société Sun'Agri a équipé des parcelles de démonstration de panneaux photovoltaïques dynamiques. Pendant l'été 2019, l'ombrage a permis de protéger vignes et pommiers du stress hydrique et des fortes chaleurs.

Comment éviter la concurrence d'usage des sols entre centrales photovoltaïques et agriculture ? En implantant les panneaux solaires au milieu des cultures. C'est le pari que fait l'agrivoltaïsme, et notamment Sun'Agri.

La société a lancé, en 2009, des travaux sur l'agrivoltaïsme et, dans la foulée, sur l'agrivoltaïsme dynamique, qui permet de piloter les panneaux installés quatre mètres au-dessus des cultures. Un algorithme a été conçu pour répondre aux besoins de chaque culture, en fonction, notamment, de l'ensoleillement et de l'ombrage. L'ambition est de conserver les rendements des cultures, voire de les améliorer, en leur apportant des « co-bénéfices comme la protection aux aléas météorologiques ou encore la diminution des consommations d'eau », indique la société. La production d'électricité fait également partie des co-bénéfices.

Lauréat en 2017 d'un appel à projets de l'Ademe, Sun'Agri s'est entouré de l'Inrae, d'Itk (éditeur d'outils d'aides à la décision pour les agriculteurs) et du fabricant de modules Photowatt, pour lancer des démonstrateurs : une quinzaine de projets à taille réelle, de quelques hectares, situés chez des agriculteurs, et accompagnés d'une zone témoin. Toutes ces parcelles, situées sur le bassin méditerranéen, font l'objet d'un suivi agronomique.

En 2019, Sun'Agri a installé des capteurs sur certaines de ces parcelles pour obtenir des données chiffrées sur un an. Il s'agissait de mesurer le micro-climat (température de l'air, humidité, vent, rayonnement) à différentes hauteurs de la plante, le rayonnement actif pour la photosynthèse ainsi que le comportement de la plante (humidité, données dendrométriques).

Des dispositifs bienvenus pendant les canicules

À Piolenc (Hérault), les vignes équipées donnent des résultats prometteurs malgré les conditions météorologiques.souligne Sun'Agri. Dans les vignes équipées de dispositifs agrivoltaïques, les besoins en eau sur l'année ont été réduits de 12 à 34 % par rapport à la zone témoin. La protection des panneaux pendant les différentes canicules a également permis d'éviter les phénomènes d'arrêt de croissance, en maintenant un brin de fraîcheur.

Les panneaux auraient également permis d'améliorer qualitativement la production et le profil aromatique du vin, qui affiche « + 13 % d'anthocyanes (pigments rouges) et entre 9 et 14 % d'acidité en plus ».

À Pugères (Bouches-du-Rhône), des vergers de pommiers ont été suivis. « Entre les menaces sur les IGP [indications géographiques protégées], les floraisons plus précoces, l'apparition de nouvelles maladies ou encore les risques de brûlures solaires, le changement climatique modifie considérablement les habitudes du secteur arboricole », estime Sun'Agri. Comme pour les vignes, les panneaux ont permis, pendant la canicule, de limiter le stress hydrique des arbres (- 63 % par rapport à la zone témoin). À l'ombre des panneaux, les températures étaient inférieures de 2 à 4°C.

La phase de démonstration doit se poursuivre jusqu'en 2022. Elle doit permettre de valider la technologie et d'identifier un modèle économique pertinent.