Plastiques recyclés : Federec dénonce un effondrement de la demande

La branche plastiques de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) fait état d'un « effondrement de la demande des matières plastiques issues du recyclage au profit des matières vierges au premier semestre 2023 et de perspectives sombres pour le deuxième semestre ». Les acteurs du secteur de l'emballage, en particulier, ont plus massivement recours aux plastiques vierges dont les cours ne cessent de baisser. Federec « appelle les donneurs d'ordres à davantage de constance dans leur engagement pour la circularité des plastiques ».

Concrètement, « sur douze mois, Federec Plastiques relève ainsi des baisses de prix drastiques, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros pour les polytéréphtalate d'éthylène (PET) et polyéthylène haute densité (PEHD) issus de la collecte sélective, tout comme pour les déchets plastiques de l'industrie : polyéthylène basse densité (PEBD), PEHD, polypropylène (PP), polystyrène (PS), polychlorure de vinyle (PVC) et les plastiques techniques ». La fédération fait état d'une baisse des prix de l'ordre de 25 à 40 % en entre mai 2022 et mai 2023, selon les polymères.

Le secteur de l'emballage en retrait

En cause : le fort ralentissement de l'activité économique, mais aussi le recul de la demande du secteur de l'emballage. « Force est de constater que les metteurs en marché ont, contrairement à leurs engagements des dernières années, décidé pour des raisons économiques, de réduire drastiquement leurs introductions de plastiques recyclés dans la fabrication de leurs emballages », déplore la fédération professionnelle.

Ce recul concerne aussi le PET, une résine considérée comme protégée par l'obligation d'incorporation de 25 % de matière recyclée en 2025. « Il est donc très préoccupant de voir que le prix du PET vierge pétro-sourcé a baissé de l'ordre d'un tiers, soit 600 euros par tonne (€/t) au cours de l'année écoulée, tandis que les prix du PET recyclé en collecte sélective baissaient de 700 €/t pour le PET clair et de 240 €/t pour le PET coloré sur la même période », constate Federec.