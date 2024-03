Des transporteurs angevins se mobilisent pour remettre l'intermodalité sur les rails

Composée de cinq entreprises de transport et de logistique (Ageneau Group, Thébault, TC-transports, Combronde et Immo-Ouest) associées à la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, une nouvelle compagnie vient de voir le jour dans la région Pays de la Loire, afin de développer le report modal vers le ferroviaire au départ et à destination du territoire. Baptisée Transport Multimodal Alliances (TMA), cette société par actions simplifiées agira en tant qu'agrégateur pour identifier, consolider et coordonner les flux de transport et les acteurs impliqués puis développer des lignes de transports multimodales pérennes.

Des chargeurs du territoire devraient la rejoindre dans les prochaines semaines. La chambre de commerce de Maine-et-Loire, l'agence de développement économique du pôle métropolitain Loire Angers (Aldev) et les membres de la SAS TMA finalisent en effet la création d'un club de partenaires fédérant des chargeurs, des opérateurs ferroviaires et d'autres transporteurs ou logisticiens. Les premiers trains de fret devraient circuler en 2025 à partir d'Angers.

Dès la première année d'exploitation, avec un minimum de cinq trains aller-retour par semaine, les associés espèrent réduire les émissions de CO 2 du fret régional de 83 % par rapport au transport routier actuel. En effectuant ensuite 90 000 transbordements par an, soit 20 trains par semaine, ils comptent économiser 50 000 tonnes de CO 2 . Un objectif très réaliste, assurent-ils, puisqu'il représente à peine 3 % des échanges en tonnage entre les Pays de la Loire et les autres régions.