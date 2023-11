Incontournable mais source de nuisances, la logistique urbaine peut se verdir, à condition d'ouvrir le dialogue entre acteurs privés et publics. C'est le crédo du groupe La Poste. Précisions de son directeur chargé de cette thématique, Guy-Pierre Sachot.

Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'essor du e-commerce, les flux de marchandises qui entrent dans les villes, y circulent et en sortent s'avèrent de plus en plus nombreux et fragmentés. Cette évolution de la logistique urbaine a pour effet d'accroître ses nuisances : encombrements, bruit, pollution atmosphérique... Aujourd'hui, les activités de fret en agglomérations, pourtant essentielles à leur approvisionnement, représentent 20 % de leur trafic et de leurs émissions de gaz à effet de serre.

D'où la nécessité de réinventer et de verdir cette activité : en optimisant les tournées, par exemple, en assurant un meilleur partage de la voirie ou en réimplantant des petits sites logistiques au cœur des centres urbains, susceptibles de favoriser l'usage des véhicules de transports électriques ou des vélos-cargos. Selon un rapport d'information publié par le Sénat en mai dernier, cette démarche pourrait même se transformer en opportunité pour les agglomérations pour repenser leur mobilité et leurs aménagements.

Ce travail, en revanche ne peut se développer qu'en étroite coopération et en co-construction entre acteurs privés et publics. C'est d'ailleurs la vocation du programme « Innovations territoriales et Logistique Urbaine Durable » (Interlud), retenu en 2020 par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du dispositif des Certificats d'économies d'énergie (CEE). Or les élus sont encore peu habitués à travailler sur ce type de sujets et éprouvent des difficultés à évaluer les dynamiques à l'œuvre, dans ce domaine, sur leur territoire. Sur le plateau d'Actu-Environnement au salon Produrable 2023, Guy-Pierre Sachot, directeur du déploiement de la Logistique urbaine France du groupe La Poste, explique pourquoi et comment son entreprise travaille avec les collectivités pour élaborer avec eux une stratégie plus vertueuse en la matière.