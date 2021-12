L'Anah financera la rénovation de plus de 800 000 logements en 2022

Pour 2022, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a adopté un budget de 3,2 milliards d'euros, avec l'objectif de plus de 800 000 logements rénovés. Ce budget financera la rénovation énergétique des logements privés, avec MaPrimeRénov', avec, en ligne de mire, 685 000 primes distribuées, a précisé l'Anah dans un communiqué. L'établissement accompagnera aussi 60 000 logements rénovés en copropriété (plan Initiative copropriétés) ainsi que « 24 000 logements adaptés et le déploiement des programmes Action Cœur de ville et Petites Villes de demain, grâce au financement d'ingénierie pour les collectivités ».

Par ailleurs, le programme Habiter Mieux de l'Anah deviendra, en 2022, MaPrimeRénov' Sérénité, qui sera destinée aux 5,5 millions de propriétaires aux revenus modestes et très modestes. Cette nouvelle aide financera la rénovation globale de leur logement, permettant un gain énergétique de plus de 35 %. Le taux de financement pourra aller jusqu'à 50 % du montant des travaux, avec un accompagnement technique, social et financier obligatoire pour les ménages. MaPrimeRénov' Sérénité sera cumulable à compter du 1er juillet 2022 avec les certificats d'économies d'énergie (CEE) et les aides locales, « afin de réduire le reste à charge des ménages ». Un bonus pour « les sorties de passoires énergétiques » et un autre pour les rénovations atteignant l'étiquette A ou B (du DPE) complètent le dispositif.

Enfin, l'Anah déploiera, à partir du 1er janvier 2022, France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat, qui accompagnera les ménages dans leurs travaux.

« Afin de répondre aux ambitions de la loi Climat et résilience et pour promouvoir les rénovations globales et performantes, l'Anah dispose de moyens supplémentaires pour garantir une offre plus visible et plus claire pour tous avec MaPrimeRénov', et permettre à chacun d'être accompagné dans son projet avec le déploiement de FranceRénov'», a déclaré Emmanuelle Wargon, ministre du Logement.