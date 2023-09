Nucléaire : l'ASN pointe les axes d'amélioration de la sûreté du projet Nuward d'EDF

Le 26 septembre, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié les enseignements tirés de la revue menée conjointement avec ses homologues finlandaise (Stuk) et tchèque (SUJB) sur les options de sûreté du projet de réacteur Nuward d'EDF. Ce travail a permis d'examiner les options de sûreté liés à certains aspects de la conception du réacteur modulaire (SMR, pour Small Modular Reactor), « notamment les objectifs et la démarche de sûreté, le recours à des systèmes passifs, ainsi que l'intégration de deux réacteurs au sein d'une même installation ».

Viser des objectifs de sûreté supérieurs

Les autorités de sûreté constatent que l'approche retenue par EDF est calquée sur la réglementation française concernant les réacteurs de grande taille. Mais l'ASN et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) considèrent que, compte tenu des possibilités offertes par les SMR, EDF devrait « viser des objectifs de sécurité renforcés, en confirmant par exemple son objectif de garantir l'absence de mesures de protection hors site et d'impact radiologique mineur en cas d'accident avec fusion du cœur ».

La revue conjointe a aussi été l'occasion de mesurer les écarts entre les attentes des trois autorités. Ainsi, certains critères exigés spécifiquement par l'autorité finlandaise « pourraient imposer des modifications assez importantes du design du réacteur ». Sauf si la règlementation finlandaise est revue, ce qui semble en bonne voie.

Autre remarque formulée : les autorités de sûreté attendent qu'EDF « mette en évidence les spécificités des systèmes passifs qui peuvent nécessiter d'adapter la mise en œuvre des principes de sécurité ». Et de souligner l'importance à accorder à la fiabilité de l'évaluation de ces systèmes. Dans le même esprit, la stratégie proposée pour refroidir les combustibles n'a, semble-t-il, pas totalement convaincu les autorités. Celles-ci estiment que des travaux complémentaires sont nécessaires.

Enfin, EDF compte installer des paires de réacteurs qui se partageront certains équipements, tels que la salle de contrôle. Ce n'est pas explicitement interdit, expliquent les autorités, mais « en règle générale, la pratique interdit le partage de systèmes entre différents utilisateurs, sauf si c'est bénéfique à la sûreté ». Ce qui ne semble pas acquis à ce stade.