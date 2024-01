Anne-Laure Makinsky succède à Solène Le Fur à la direction générale de l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee).

L'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee) a démarré l'année avec une nouvelle directrice générale. Depuis le 8 janvier, Anne-Laure Makinsky a succédé à Solène Le Fur, désormais directrice du programme eau à la Banque des territoires chez Groupe Caisse des dépôts.

Diplômée du Celsa, et ayant suivi des études littéraires (hypokhâgne et khâgne, licence d'histoire à la Sorbonne), Anne-Laure Makinsky a démarré sa carrière dans l'industrie (groupe Dassault Systèmes, Vallourec ou encore Safran). Elle a ensuite intégré l'Union nationale des industries et entreprises de l'eau (UIE), comme responsable communication, puis directrice des affaires publiques, en 2017, et enfin déléguée générale, en 2019.

Anne-Laure Makinsky a indiqué vouloir poursuivre le déploiement du projet vision Astee 2025. (1) Celui-ci vise une meilleure compréhension des enjeux techniques et scientifiques inhérents aux domaines d'intervention de l'Astee et une attractivité renforcée des métiers de l'eau et des déchets.