Gigafactory de batteries solides : le groupe Bolloré s'engage en Alsace

Gagner la course technologique en matière de batterie : c'est l'objectif que Cyrille Bolloré, président-directeur général du groupe éponyme, a fixé à Blue Solutions, sa filiale spécialisée dans cet équipement, qui ouvrira sa gigafactory de batteries solides au lithium-métal en 2030, dans l'agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin). Actuellement basée à Ergué-Gabéric (Finistère) et à Boucherville (Québec, Canada), l'entreprise compte y fabriquer ces batteries de nouvelle génération pour quelque 250 000 véhicules par an, avec une capacité de production de 25 GWh. Celles-ci devraient fournir aux conducteurs 40 % d'autonomie supplémentaire par rapport aux batteries au lithium-ion.

Blue Solutions investira pour cela 2,2 milliards d'euros. Les activités de R&D et une première ligne pilote resteront en Bretagne. L'annonce a été faite vendredi 17 mai, lors de la visite dans ses locaux bretons du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, de Valérie Debord, vice-présidente de la Région Grand Est, de Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, et d'Isabelle Assih, présidente de la communauté d'agglomération Quimper-Bretagne occidentale.

Cette démarche, tout comme celle de Prologium annoncée deux jours plus tôt, s'inscrit dans la stratégie européenne sur les batteries et dans la stratégie française visant à produire près de 2 millions de véhicules électrifiés par an en France. Selon une analyse de l'ONG Transport & Environment, l'empreinte carbone des batteries françaises pourrait être inférieure d'un tiers à celle des batteries d'origine chinoise.