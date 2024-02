Trois opérateurs privés Mon Accompagnateur Rénov' font entendre leur voix

Assistant Rénov', filiale du groupe Effy, Ithaque ainsi que Teksial sont trois opérateurs privés spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique qui ont reçu l'agrément des Accompagnateurs Rénov' par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Ce 21 février, ils annoncent se fédérer en créant l'association baptisée Renomar', le Réseau national des opérateurs Mon Accompagnateur Rénov' sous statut privé.

L'association déclare se faire « le porte-voix de l'ensemble des structures labellisées ». Son lancement intervient après l'annonce, le 15 février, des ministres de la Transition écologique et du Logement, de simplifier le parcours d'accès à l'aide MaPrimeRénov' réformée en janvier 2024. En effet, les deux ministres prévoient de limiter l'obligation d'avoir recours à Mon Accompagnateur Rénov' aux dossiers d'aides dont les subventions sont les plus élevées, à savoir pour les ménages aux revenus très modestes (jusqu'à 63 000 euros d'aides) et modestes (jusqu'à 49 000 euros d'aides). Or, « cette proposition, qui fait suite aux difficultés manifestées par certaines entreprises du bâtiment, ne respecterait pas la philosophie du dispositif initial créé par la loi Climat et résilience, prévoyant un accompagnement généralisé et obligatoire pour toutes les rénovations d'ampleur », critiquent les trois structures fondatrices de l'association. « Le retour en arrière envisagé serait dommageable, aussi bien pour les ménages que pour la transition énergétique, impactant la qualité et la neutralité des travaux réalisés », regrettent-elles.

Camille Thomas, présidente de Renomar', appelle donc le Gouvernement « à reconsidérer sa proposition et à maintenir la solution de recours à Mon Accompagnateur Rénov' pour tous les projets de rénovation d'ampleur. Il est crucial de soutenir et de renforcer ce dispositif, sur lequel nous travaillons depuis deux ans, pour garantir son efficacité et s'assurer de la qualité technique des projets de travaux financés ».

Pour rappel, l'État doit prendre en charge jusqu'à 100 % du coût des prestations des accompagnateurs pour les ménages très modestes, dans la limite de 2 000 euros. Pour les ménages modestes, la prise en charge est de 80 %, soit 1 600 euros.