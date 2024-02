Lutte contre l'antibiorésistance : les efforts doivent être approfondis

Un rapport de trois agences européennes sur le suivi de l'antibiorésistance montre des effets positifs de la réduction de la consommation d'antibiotiques chez les animaux. Même si des efforts doivent être amplifiés, notamment en médecine humaine.

« Utiliser moins d'antibiotiques dans la production animale est payant : dans la plupart des pays qui ont réduit l'utilisation d'antibiotiques, nous avons observé une diminution correspondante des niveaux de résistance », a indiqué Bernhard Url, directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), à l'occasion de la publication d'un rapport (1) sur la consommation d'antibiotiques et les phénomènes de résistance sur le plan européen.

Réalisé à la demande de la Commission européenne par trois agences - le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ; l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) –, le document s'intéresse aux tendances sur la période 2019 à 2021 pour l'homme, mais également chez les animaux élevés pour l'alimentation. Parmi les couples de substances et bactéries suivies, quelques bonnes nouvelles sont à noter. « Dans les pays où l'on enregistre une tendance statistiquement significative à la réduction de la consommation de céphalosporines, quinolones, polymyxines, aminopénicillines et tétracyclines de troisième et quatrième générations chez les animaux au cours de la période 2014 à 2021, cette tendance s'est généralement accompagnée d'une tendance significative à la réduction de résistance aux groupes antimicrobiens respectifs dans les isolats indicateurs d'E. coli provenant d'animaux », constate ainsi le rapport.

“ Il est impératif de redoubler d'efforts pour réduire la consommation inutile d'antibiotiques, afin de lutter contre la menace que représente la résistance aux antimicrobiens pour la santé publique ” Andrea Ammon, ECDC En revanche, les données sont moins positives concernant la résistance aux agents pathogènes d'origine alimentaire tels que Campylobacter.

Autre tendance à surveiller, celle de la résistance aux carbapénèmes : pour 11 pays sur 25 analysés, la consommation humaine de cet antibiotique a augmenté. Et en parallèle, pour six pays (2) , une progression de l'antibiorésistance a été observée pour E. coli.

Des objectifs fixés à l'échelle européenne