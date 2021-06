Avion à hydrogène : Air Liquide, Airbus et le groupe ADP s'associent pour un objectif fixé à 2035

Une arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 ? C'est en tous cas l'objectif d'Air Liquide, d'Airbus et du groupe ADP qui viennent de signer un protocole d'accord dans cette optique. Leur partenariat prévoit notamment une étude sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde pour déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Ensuite des scénarios et plans détaillés seront élaborés pour les deux principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. « Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation, lesquels devront prendre en compte l'ensemble des contraintes liées d'une part aux normes de sécurité industrielle et d'autre part à celles de l'aéronautique », précisent les partenaires. Ils souhaitent ainsi contribuer à l'émergence d'une filière française d'une aviation mondiale décarbonée. Dans le cadre du plan de soutien à la filière, le Gouvernement a en effet fixé l'objectif d'un avion neutre en carbone en 2035. 1,5 milliard d'euros seront consacrés, sur trois ans, à la recherche et au développement par l'intermédiaire du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC).