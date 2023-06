Produits de construction : la RE 2020 incite les fabricants à enrichir la base Inies

Avec la préparation, puis la mise en application de la réglementation environnementale RE 2020 des constructions neuves, le nombre de données environnementales recensées dans la base Inies a quasiment doublé, selon l'Alliance HQE-GBC.

Incontournable pour la réalisation des analyses de cycle de vie (ACV) des bâtiments, dans le cadre de la réglementation environnementale RE 2020, la base nationale Inies, gérée par l'Alliance HQE-GBC, enregistre encore une augmentation du nombre de données nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des constructions neuves.

En 2022, nouvelle hausse du nombre de déclarations environnementales

Le 28 juin, l'Alliance HQE-GBC a présenté les chiffres du baromètre 2023 de la base Inies. Ainsi, au 31 décembre 2022, elle compte un total de 6 000 données, dopées par l'arrivée de la RE 2020 en 2022, confirme Estelle Réveillard, directrice de l'Alliance. Elle salue « la belle dynamique » des fabricants et des industriels qui ont enrichi la base et s'engagent pour la décarbonation du bâtiment. « Avec la préparation, puis la mise en application de la réglementation environnementale, le nombre de données recensées dans la base a quasiment doublé », se félicite-t-elle.

Fin 2022, Inies regroupe, en effet, 3 536 fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour les produits de construction (+ 43 % par rapport au 31 décembre 2021), dont notamment 381 FDES de produits bio-sourcés (347 issus du bois et 34 issus d'une autre matière). Et 811 profils environnementaux produits (PEP) sont référencés pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique (+ 54 %).

Les FDES et les PEP sont des déclarations environnementales spécifiques qui sont encadrées, vérifiées, contrôlées pour permettre d'avoir un calcul de l'empreinte environnementale du bâtiment la plus juste.

Les produits les plus référencés et ceux manquants

Du côté des produits de construction, la famille des isolants enregistre « toujours le plus grand nombre de FDES » (1 302), devant la famille des produits pour le cloisonnement et les plafonds suspendus (515) et celle pour la structure/maçonnerie/gros œuvre/charpente (409). Suivent les revêtements de sol et murs/peinture/produits de décoration (405). Concernant les équipements, les appareillages d'installation pour le secteur des réseaux d'énergie électrique et de communication « dominent toujours le classement », avec 407 PEP, suivis par les équipements de génie climatique (231), puis ceux liés à la sécurité du bâtiment (59).

En revanche, pour respecter les seuils progressifs de la RE 2020 d'ici à 2031, certaines données de FDES et de PEP manquent encore à l'appel en juin 2023. La base Inies regroupe 1 548 données environnementales par défaut (DED) à la fin 2022, qui sont des données de substitution des déclarations pour réaliser les ACV. Soit 1 039 produits de construction et 509 équipements concernés, alors que l'enjeu est de réduire l'utilisation de ces DED.

Cette année, l'Alliance HQE-GBC s'adresse aux fabricants afin qu'ils répondent aux besoins des déclarations spécifiques pour les produits et les équipements qui « sont fréquemment exprimés par les utilisateurs de la base. Cette liste n'est donc pas exhaustive. » Parmi les produits de construction et de décoration mentionnés par l'Alliance, pour lesquels les FDES manquent, figurent les revêtements en bitume, les murs en pierre naturelle, les tasseaux de bois, les carrelages, les ossatures de bardage de façade et les menuiseries triple vitrage. Parmi les PEP des équipements manquants, on note aussi les supports de fixation des panneaux photovoltaïques, les groupes électrogènes ou encore les luminaires et l'éclairage led.