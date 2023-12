Bonus réparation : 4 millions d'euros versés en 2023 pour les équipements électriques et électroniques

En 2023, 4 millions d'euros de bonus réparation ont été délivrés par le fonds réparation de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), rapportent Ecologic et Ecosystem, les deux éco-organismes agréés pour la filière.

« Même si le dispositif a fortement accéléré [500 000 euros avaient été versés en avril, ndlr], cette enveloppe est en deçà de nos objectifs », concède René-Louis Perrier, président d'Ecologic. En l'occurrence, le fonds aurait dû accorder 20,4 millions d'euros en 2022 et 42,8 millions d'euros en 2023, selon l'échéancier inscrit au cahier des charges de la filière. Constatant le retard pris après l'année blanche enregistrée en 2022 (le fonds a été lancé le 15 décembre 2022), Ecosystem expliquait, en avril dernier, viser le versement d'une quinzaine de millions d'euros en 2023.

Ces 4 millions versés correspondent à près de 165 000 réparations. « Le téléphone portable, le lave-linge et le lave-vaisselle sont les équipements pour lesquels les Français ont fait le plus appel au bonus réparation », expliquent les deux éco-organismes.

Désormais, le nombre de points de réparation labellisés QualiRépar et accordant le bonus s'élève à 4 700. C'est « dix fois plus qu'il y a un an », précisent les éco-organismes. Cela représente plus de 5 000 techniciens, dont 2 600 itinérants spécialisés dans la réparation à domicile des appareils électroménagers.

Une réforme pour accélérer en 2024

Afin de rattraper le temps perdu, l'État a engagé une réforme via un décret et un arrêté. Le second texte est déjà paru et prévoit une série de mesures.

En 2024, les bonus versés seront doublés pour cinq appareils : 50 euros pour le lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge, 40 euros pour l'aspirateur et 60 euros pour le téléviseur. Il progressera aussi de 5 euros pour 21 autres équipements. Autre mesure : 24 nouvelles familles d'équipements seront éligibles au bonus et la casse des écrans de téléphones portables sera prise en charge à hauteur de 25 euros.

La réforme du fonds de réparation prévoit aussi une majoration du bonus de 20 % si le réparateur utilise une pièce détachée issue de l'économie circulaire. En février, la réparation à distance, accompagnée par un professionnel qualifié et labellisé, sera aussi éligible.