Biodiversité : Montréal accueillera la COP 15 en décembre

La ville de Montréal, au Canada, accueillera du 5 au 17 décembre prochain, la deuxième partie de la quinzième Conférence de l'ONU sur la biodiversité (COP 15).

Le 21 juin, le secrétariat de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique (CDB) a confirmé, dans un communiqué, la tenue de cette réunion qui devait initialement se tenir Kunming, en Chine, mais les règles sanitaires et les confinements dans plusieurs villes chinoises ont forcé les Nations unies à envisager un autre endroit. C'est la Chine qui présidera néanmoins la COP 15 à Montréal, « où un nouvel accord mondial pour la sauvegarde de la nature devrait être adopté ». Les États parties à la CDB se réunissent actuellement à Nairobi, au Kenya (du 21 au 26 juin), pour faire avancer les négociations sur « un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité » post-2020.

« La Chine tient à souligner son engagement ferme et continu, en tant que présidente de la COP, à travailler avec toutes les parties et parties prenantes pour assurer le succès de la deuxième partie de la COP 15 », a déclaré Huang Runqiu, ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement et président de la COP 15.

Durant la première partie de la conférence en octobre 2021, les États parties avaient adopté la Déclaration de Kunming, qui pose les principes devant permettre l'adoption finale d'un cadre post-2020 ambitieux : intégration de la biodiversité dans toutes les prises de décisions ; suppression progressive et réorientation des subventions néfastes ; renforcement de l'état de droit ; reconnaissance de la participation pleine et effective des peuples autochtones ; mécanisme efficace de suivi des progrès, etc.