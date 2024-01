Un schéma directeur de surveillance de la biodiversité terrestre pour 2024-2025

La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) à l'horizon 2030, dévoilée le 27 novembre dernier, prévoit, parmi ses actions, de conforter les réseaux de surveillance de la biodiversité, notamment par un schéma national de surveillance de la biodiversité terrestre. Ce schéma a été approuvé et publié par une décision du ministre de la Transition écologique parue au Bulletin officiel du 23 janvier. Le projet avait reçu un avis favorable (1) à l'unanimité du Conseil national de protection de la nature (CNPN), le 19 octobre dernier.

Ce document, élaboré par l'Office français de la biodiversité (OFB), donne en premier lieu une définition de cette surveillance : « La surveillance de la biodiversité consiste en l'observation répétée de ces composantes sur le long terme, afin de percevoir des changements en qualité ou en quantité aux différents niveaux d'organisation (écosystèmes, habitats, espèces, gènes). N'ayant pas vocation à s'arrêter, elle repose sur l'acquisition périodique de données standardisées ou de mesures de variables à l'échelle d'un territoire. »

Le document présente, dans une première section, les objectifs et le périmètre de cette surveillance, le pilotage et l'organisation du programme de surveillance, les moyens nécessaires, et ses modalités de révision. Dans une deuxième section, il identifie les dispositifs sur lesquels s'appuie cette surveillance, tant pour la faune, la flore, les champignons, les habitats et écosystèmes, que pour les pressions subies par la biodiversité et les réponses apportées.

Le programme de surveillance ainsi défini servira également à répondre aux exigences de suivi qui seront imposées par le règlement européen sur la restauration de la nature. Le projet de texte a fait l'objet d'un accord en trilogue, le 10 novembre dernier, et devrait être définitivement adopté d'ici à quelques semaines.