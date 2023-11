Le programme « Entreprises engagées pour la nature » lancé par l'OFB accompagne plus de 200 entreprises, dont 137 ont déposé un plan d'action. L'OFB entame un processus de labélisation. Point d'étape avec Noé Deschanel, de l'OFB.

Comment mobiliser les entreprises pour qu'elles s'intéressent à la biodiversité sans tomber dans le greenwashing et les mesures superficielles ? C'était tout l'enjeu du programme « Entreprises engagées pour la nature » lancé par l'OFB en 2020, dans le fil rouge de l'initiative Act4Nature créée en 2018.

Après trois ans, 200 entreprises se sont engagées dans le programme en signant une charte et 137 d'entre elles ont mené une réflexion complète qui se traduit aujourd'hui par un plan d'action. L'OFB les a accompagnées dans la prise en compte de leur impact sur la biodiversité, bien au-delà d'une approche uniquement foncière, concentrée bien souvent sur l'entretien du site de l'entreprise. « L'approche doit inclure une réflexion sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise : des matières premières aux modèles de ventes, en passant par les procédés de fabrication », détaille Noé Deschanel, animateur du programme « Entreprises engagées pour la nature » à l'OFB.

L'office va désormais analyser ses plans d'action et les « noter », avec pour les plus anciens, un point sur leur mise en œuvre. Si cette approche peut paraître complexe pour les plus petites entreprises, l'OFB rappelle que des outils de sensibilisation et de prise en main de ce sujet sont disponibles gratuitement et participent à appréhender l'enjeu avec efficacité. Détails avec Noé Deschanel, rencontré à l'occasion du salon Produrable.