Pêche au thon tropical : Bloom attaque en justice l'État français

Ce 6 mars, l'association de défense des océans Bloom annonce le dépôt de deux recours en justice pour dénoncer « l'absence de contrôles par la France » de ses flottes de pêche au thon tropical, opérées dans les eaux d'Afrique, notamment de l'océan Indien.

Le thon albacore et le thon obèse sont les principales victimes « de la surpêche », et les thoniers senneurs français (et aussi espagnols) sont épinglés par l'association. « La quasi-intégralité des captures réalisées par les senneurs européens se font désormais à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants, qui génèrent des quantités astronomiques de thons juvéniles, mais aussi d'espèces non ciblées, telles que tortues marines, requins, raies, etc. », dénonce Bloom.

Devant le Conseil d'État, l'ONG demande l'abrogation d'une circulaire qui aurait accordé, en 2015, aux navires thoniers français, des dérogations au règlement européen de 2009 sur le contrôle des pêches. Ce texte, en vigueur, prévoit une marge de tolérance de 10 % « par espèce » pour les erreurs de déclaration de captures. Or, la circulaire décriée permet « une marge de tolérance de 10 % non plus par espèce, mais « par marée ». (…) Les espèces hors quotas ont cette fois un rôle important, puisqu'elles sont substituées à l'espèce sous quota, explique Bloom, ce qui permet d'augmenter drastiquement les captures d'espèces comme le thon albacore, sachant qu'il n'y a aucun contrôle. Cette espèce, très largement surpêchée, est la seule à être sous quotas dans cette région ».

Par conséquent, l'ONG estime que ces dérogations contreviennent au cadre réglementaire européen et sont, de ce fait, « strictement illégales, raison pour laquelle une procédure d'infraction a été ouverte par la Commission européenne ».

Bloom saisit également le tribunal administratif « face au refus implicite de l'administration française de transmettre des données clés sur le contrôle » des navires thoniers français en Afrique.