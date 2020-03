Déchets : Bpifrance et le ministère du Travail recrutent des PME pour les aider à s'adapter aux mutations

Mercredi 4 mars, Bpifrance, le ministère du Travail et les acteurs de la valorisation des déchets ont annoncé l'ouverture d'un appel à candidatures dans le cadre du futur « accélérateur » dédié à cette filière. Ce nouveau dispositif, qui sera officiellement lancé en juin prochain, s'adresse aux PME participant à la collecte, au tri et à la transformation, la valorisation et la réutilisation des déchets. Trente entreprises seront retenues.

Cet accélérateur est « réservé aux entreprises de plus de trois ans d'existence, comptant de préférence au moins dix collaborateurs (en équivalent temps plein) et réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 2 et 10 millions d'euros ». « Durant douze mois, les dirigeants bénéficieront d'un accompagnement individuel et collectif axé sur les enjeux actuels de la filière en matière d'économie circulaire et de recyclage des déchets ». Cet accompagnement comportera trois piliers : du conseil, de la formation et de la mise en réseau.

Cet accompagnement portera en particulier sur l'intégration des évolutions législatives et règlementaires dans la stratégie des entreprises, et en particulier les modifications concernant la responsabilité élargie du producteur (REP). « Comment se repositionner sur des activités à forte valeur ajoutée, développer des technologies et des procédés innovants [et] recruter et fidéliser les collaborateurs ? », seront les principales questions abordées.