Le Cerema mesure les particules fines des navires du port de Bordeaux

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) lance, en ce mois de septembre, sa première campagne de mesure dans le cadre de son projet CapNavir (pour caractérisation des particules fines issues de la navigation fluviale ou maritime). Ce dernier, lauréat de l'appel à projets Cortea en 2019, est piloté par l'antenne Cerema Hauts-de-France et financé par l'Agence de la transition écologique (Ademe).

Cette campagne de plusieurs semaines concerne la mesure en masse des particules fines s'échappant des navires voguant le long de la Garonne. Les berges du fleuve seront ainsi équipées de capteurs et de ministations météo (afin de comparer chaque mesure avec les conditions locales), gérés par le laboratoire d'aérologie du CNRS Toulouse et la société suisse Particle Vision. « Le projet se focalise sur les particules non encore réglementées, à savoir les PM 1 , mais aussi plus largement sur les PM 2,5 , la finalité étant l'amélioration de la qualité de l'air liée à ces particules fines qui ont un impact en termes de santé publique », explique le Cerema dans un communiqué.