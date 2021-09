La certification NF Habitat – NF Habitat HQE s'adapte à la nouvelle RE 2020

Délivrée par Cerqual Qualitel Certification, la certification NF Habitat – NF Habitat HQE évolue pour s'adapter à la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020), qui entrera en vigueur en janvier 2022 pour les logements neufs. La nouvelle version de cette certification s'appliquera ce 1er octobre. L'objectif de l'organisme est « d'accompagner les acteurs dans une meilleure appropriation de la nouvelle réglementation, tout en veillant à maintenir l'équilibre avec l'ensemble des critères contribuant à la qualité globale d'un logement ».

Les exigences de la RE 2020 sont intégrées dans le nouveau référentiel et le risque de contreperformances « est anticipé et limité », indique Cerqual Qualitel Certification. « Les éléments susceptibles de dégrader certains critères de qualité ont été analysés et identifiés (acoustique, confort hygrothermique…) », souligne-t-il. Pour la maison individuelle, « une nouvelle mission de revue de conception, associée aux vérifications sur chantiers, est également introduite, pour vérifier et fiabiliser les éléments clés de conception », ajoute l'organisme certificateur.