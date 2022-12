Certificats d'économies d'énergie : neuf nouveaux programmes

Le Gouvernement annonce, ce 22 décembre, soutenir neuf nouveaux programmes innovants dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), pour une enveloppe de 145 millions d'euros.

Deux programmes s'inscrivent dans la lutte contre la précarité énergétique. Le premier, « Territoire zéro exclusion énergétique », est porté par Stop exclusion énergétique. Il prévoit de s'attaquer à la grande précarité énergétique à l'échelle d'un territoire ou d'un quartier, en accompagnant les ménages sur les plans social, financier, technique, sanitaire, écologique, administratif et humain. L'objectif est l'accès à une rénovation globale et performante.

Le second, « Bail Rénov' » est porté par la fédération Solidaires pour l'habitat et l'énergie (Soliha). Il s'agit de lutter contre la précarité énergétique dans le parc locatif privé en proposant une solution « gagnant-gagnant » aux propriétaires bailleurs et aux locataires, avant la mise en place de l'interdiction de louer des passoires énergétiques, d'ici à 2028.

Quatre programmes concernent la mobilité des ménages en situation de précarité énergétique. « Mon vélo de A à Z, porté par FUB Services, vise à la fois l'apprentissage du vélo et sa mise à disposition pour engager un changement de pratiques. « Justin'movE », porté par l'association Siel bleu, cible les pratiques de mobilité des salariés précaires du médico-social (180 000 personnes). « Mob-Esr », proposé par l'association Cesi, va analyser la mobilité des étudiants et expérimenter des solutions sur certains campus. Enfin, Territoires Inclusion Mobilité Sobriété, porté par le Cler, porte sur l'écomobilité inclusive.

Trois autres programmes s'intéressent à la logistique durable. Marguerite, porté par la Fabrique de la logistique, table sur la mutualisation des moyens de distribution sur les derniers kilomètres et ciblera notamment les artisans et les commerçants. « Lud+ », porté par la société Rozo, veut mettre en œuvre des actions opérationnelles inscrites dans les chartes de logistique urbaine durable des territoires. Enfin, « Cyclocargologie », de l'association Les boîtes à vélo, veut sensibiliser les donneurs d'ordres à la cyclologistique, professionnaliser cette pratique et développer des solutions numériques.

Par ailleurs, la ministre de la Transition énergétique a signé, avec l'Ademe et les porteurs associés, la convention du programme Remove qui cible le report modal et le verdissement des flottes de transport massifié.