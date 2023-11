À compter du 1er janvier 2024, François Jallot succédera à Patrick Nossent à la présidence de Certivéa, organisme certificateur des bâtiments tertiaires et de l'aménagement du territoire.

Patrick Nossent, qui avait fondé Certivéa en 2006, passera le relais à François Jallot qui deviendra le nouveau président de cette filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au 1er janvier 2024. Ce dernier est actuellement directeur du CSTB'Lab et président de Bioguess, filiale du CSTB spécialisée dans la détection des polluants de l'air intérieur et des infestations.

François Jallot, ingénieur en génie civil issu de l'INSA Toulouse, « dispose d'une solide expérience dans l'univers de la construction et de l'immobilier », salue Certivéa.