Chargeur universel : le Parlement européen ouvre la phase des négociations

« Le Parlement est désormais prêt à entrer en négociation avec les gouvernements de l'Union européenne sur la forme finale de législation », a indiqué l'organe parlementaire dans un communiqué, le 4 mai. Le texte en question concerne la proposition de la Commission européenne, émise en septembre dernier, visant l'instauration d'un chargeur universel. La Commission entend ainsi réviser la directive relative aux équipements radioélectriques.

Concrètement, cette révision imposerait une harmonisation technologique autour d'un même chargeur USB-C (y compris en recharge rapide) pour les smartphones, tablettes, appareils photo, casques, enceintes et consoles vidéoludiques portables. Elle compte également dissocier l'appareil électronique du chargeur au moment de la vente, pour éviter le gaspillage.

Dans leur position présentée en ouverture des négociations, les députés de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (Imco) souhaitent compléter la proposition de la Commission européenne. Ils préconisent, d'une part, l'ajout d'un « étiquetage indiquant les options de chargement et précisant si un chargeur est proposé avec le nouvel appareil lors de l'achat » afin de « simplifier les décisions d'achat pour les consommateurs ». D'autre part, ils recommandent d'inclure les ordinateurs portables dans la liste des équipements concernées par l'obligation à venir.

Par ailleurs, vis-à-vis de la question de l'interopérabilité (concernant notamment le bloc d'alimentation du chargeur, s'ils sont dissociés) que la Commission préfère aborder dans un second temps, l'Imco l'invite à présenter sa réponse d'ici à la fin de 2026 et, dans cette optique, à s'intéresser plus particulièrement aux dispositifs de chargement sans fil, de plus en plus en vogue.