Citeo et la Febea publient un guide d'éco-conception des emballages des produits cosmétiques

Le 28 mai, Citeo et la Fédération des entreprises de la beauté (Febea) ont publié un guide relatif à l'éco-conception des emballages des produits cosmétiques. Intitulé Concevoir pour mieux recycler en France, le document s'adresse en particulier aux TPE et PME. « Il passe en revue, à travers sept produits emblématiques, les principaux enjeux de la cosmétique en matière de recyclage des emballages », explique l'éco-organisme en charge de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers. Le guide présente aussi les clés de la recyclabilité des emballages et une boîte à outils.

Les sept emballages sont : les flacons de shampoing en polyéthylène téréphtalates PET opaque, les flacons d'après-shampoing en polypropylène (PP) sombre, les pots de crème en PP avec manchon, les flacons de parfum en verre non sodo-calcique, les palettes de maquillage en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), les emballages souple multi-matériaux et les tubes de crème en plastique et aluminium et sa coiffe en PP.