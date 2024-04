La Commission européenne lance une coalition pour le financement de l'efficacité énergétique

La Commission européenne a lancé, le 22 avril 2024, la Coalition européenne pour le financement de l'efficacité énergétique. Elle réunit la Commission, les pays de l'UE et les parties prenantes du financement du secteur. Son objectif : créer un environnement de dialogue favorable aux investissements, notamment privés, dans l'efficacité énergétique. Selon la Commission, l'augmentation des investissements privés dans ce secteur est essentielle pour réduire l'écart entre le financement public disponible et les besoins financiers pour la transition vers une énergie propre. Et ce, dans le but de participer à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques du Pacte vert de l'UE pour 2030 et 2050.

Lors du lancement, la commissaire européenne chargée de l'Énergie, Kadri Simson, a insisté sur le « rôle central dans l'augmentation des investissements privés en faveur de l'efficacité énergétique » que devrait jouer cette coalition, en fournissant un cadre approprié sur le plan européen et national. « Au niveau européen, des experts travaillent ensemble pour développer des solutions pour le marché de l'efficacité énergétique ; au niveau national, de nouveaux pôles nationaux seront créés pour identifier les besoins nationaux en matière d'investissements dans l'efficacité énergétique. » Et d'ajouter : « Tout ce travail ne sera possible que si les États membres, les institutions financières et la Commission unissent leurs forces dans le cadre d'une initiative unique, la coalition. »

Et la suite ? Un appel officiel à l'adhésion des institutions financières sera bientôt disponible sur la page web de la coalition (1) . Les domaines de travail (réunions plénières, groupe d'experts et pôles nationaux) devraient être lancés plus tard dans l'année.