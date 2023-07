La Commission européenne ouvre une consultation sur sa feuille de route Vallées de l'hydrogène

La Commission européenne lance une consultation publique à propos de la feuille de route visant le développement des vallées de l'hydrogène au sein de l'Union européenne et ainsi le renforcement de la dorsale européenne. Un des objectifs visés par le plan REPowerEU est en effet leur doublement d'ici à 2025, pour ensuite atteindre 100 vallées à l'horizon 2030. En France, les territoires les plus avancés en la matière sont la région Aura, la Normandie et la Métropole de Dijon, d'après la plateforme Mission Innovation Hydrogen Valley.

La Commission table également sur une production nationale d'hydrogène renouvelable de 10 millions de tonnes par an, et sur la même quantité à importer chaque année d'ici à 2030. Une enveloppe de 200 millions d'euros est prévue en soutien financier.

La version finale de la feuille de route Vallées hydrogène est prévue pour le dernier trimestre 2023. La période de contribution est ouverte jusqu'au 16 août prochain.