L'UE accompagne l'élaboration des plans territoriaux pour une transition juste de 18 États membres

Dans le cadre de son Pacte vert, la commission européenne a prévu d'accompagner les régions dans leur transition énergétique via le mécanisme financier de la transition juste. Ce dispositif mobilisera au moins 100 milliards d'euros d'investissements « afin d'apporter un soutien supplémentaire ciblé aux régions les plus touchées par la transition vers une économie neutre pour le climat, mais moins à même de relever le défi que cela représente », avait expliqué la Commission en janvier dernier. Cet argent aura trois sources : le fonds pour une transition juste, qui accordera des subventions permettant de mobiliser entre 30 et 50 milliards d'euros ; un dispositif spécifique créé dans le cadre d'InvestEU, qui permettra d'attirer jusqu'à 45 milliards d'euros d'investissements privés ; et une facilité de prêt au secteur public, qui mobilisera entre 25 et 30 milliards d'euros.

La commission a retenu les demandes d'aide pour 18 États membres, comme la Belgique, l'Espagne, la Finlande ou encore Chypre, la Hongrie et la Pologne. La France n'est pas concernée. L'organe exécutif de la commission va donc accompagner ces États pour réaliser leur « plans territorial pour une transition juste » d'ici 2030, en apportant son expertise pour évaluer l'incidence sociale, économique et environnementale de la transition, instaurer un dialogue entre les parties prenantes et déterminer les mesures à prendre pour réussir cette transition.