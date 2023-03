Un compteur intelligent pour les déchets ménagers et assimilés

Comment objectiver une prise de poids ? Pour les humains, il y a les balances. Dans les poubelles, des puces électroniques développées par le groupe Suez qui, en 2023, va lancer cet outil auprès des 80 000 habitants de la communauté d'agglomération Grand-Montauban (Tarn-et-Garonne), dans le cadre du premier contrat de performance déchets ménagers et assimilés.

Placées sous les bacs à déchets, ces puces collecteront des données relatives notamment aux volumes contenus dans les différentes poubelles. Consolidées et analysées par les équipes de Suez, elles seront restituées à la collectivité via un tableau de bord spécial. Surtout, elles seront transmises aux usagers sous forme d'indicateurs : volumes produits (en kg) ; répartition (déchets organiques, ménagers, recyclables) ; comparaison avec les quantités produites à l'échelle de la collectivité et du pays, etc.

Grâce à ce compteur intelligent qu'il présente comme une première en France, le groupe Suez devrait être en mesure d'enrichir les fonctionnalités de son site Internet d'aide au tri (Monservicedéchets), avec des recommandations personnalisées pour réduire les quantités de déchets produits et améliorer le tri, un accès à des contenus pédagogiques et des éléments de comparaison pour évaluer les pratiques.