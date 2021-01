Biodiversité : la Commission européenne lance une consultation sur les futurs objectifs de restauration

Lundi 11 janvier, la Commission européenne a ouvert une consultation sur la définition d'objectifs juridiquement contraignants de restauration de la nature dans l'Union européenne (UE). « En tant qu'élément clé de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et du pacte vert pour l'Europe, la restauration des écosystèmes endommagés en Europe contribuera à accroître la biodiversité, à atténuer le changement climatique et à nous y adapter, ainsi qu'à prévenir et à réduire les effets des catastrophes naturelles », explique l'exécutif européen. La consultation est ouverte jusqu'au 5 avril 2021. L'objectif de la Commission est de proposer des objectifs juridiquement contraignants d'ici la fin de 2021.

Concrètement, la consultation porte sur trois grands volets : l'élaboration d'objectifs de restauration de la nature de l'UE juridiquement contraignants ; l'évaluation de la stratégie européenne en matière de biodiversité à l'horizon 2020 (2011-2020) ; l'examen de l'application du règlement de l'UE sur les espèces exotiques envahissantes.

Les résultats de la consultation alimenteront aussi l'analyse d'impact qui accompagnera la définition des objectifs de restauration de la nature dans l'UE et évaluera leurs incidences potentielles sur les plans environnemental, social et économique.