Ce mois d'avril 2021 a été le plus froid depuis 2003 en Europe

Une fois n'est pas coutume, le service européen Copernicus pour le changement climatique (C3S) a annoncé un record de froid. Selon ses statistiques, ce mois d'avril 2021 a été le plus froid depuis 2003 sur l'ensemble de l'Europe. Mais ce record reste localisé. À l'échelle mondiale, le mois d'avril 2021 « a été plus chaud que tous les mois d'avril antérieurs à 2010, mais plus froid que les mois d'avril 2010 et 2016-2020 », explique le C3S. La température moyenne mondiale pour avril 2021 a été « supérieure d'environ 0,2°C à la moyenne des mois d'avril de la période 1991-2020 ».

En mars 2021, la température a été « proche de la moyenne » en Europe, selon Copernicus tandis que l'année 2020 a été la plus chaude enregistrée.