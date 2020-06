Canicule, Covid-19 et entreprises : les préconisations de l'INRS

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a publié, le 25 juin, ses recommandations pour concilier la prévention des risques liés aux fortes chaleurs estivales avec les précautions requises en entreprises pour éviter la propagation de la Covid-19. De nombreux salariés travaillent dans des environnements marqués par des températures élevées : teintureries, blanchisseries, cuisines, hauts-fourneaux, fonderies, ateliers de soudure… D'autres encore exercent leur activité en extérieur, comme les agents d'entretien d'espaces verts, les salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d'entretien et de maintenance des bâtiments… « Si la réglementation ne définit pas le travail à la chaleur, au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés », souligne l'INRS.

Des mesures de prévention compatibles avec le risque de transmission de la Covid-19 peuvent être mises en place par les entreprises, notamment en repensant l'organisation du travail, l'aménagement des locaux et des postes de travail, la formation et la sensibilisation des salariés, préconise l'Institut. Il recommande de réserver l'usage du masque aux situations incompatibles avec la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Des visières (ou écrans faciaux) peuvent également être proposées, en complément du masque, en cas de contact rapproché avec du public ne portant pas de masque.

Climatisation et ventilateurs : une utilisation à limiter

L'INRS recommande aussi de privilégier l'aération des locaux de travail et de limiter l'utilisation des ventilateurs et de la climatisation. « Les apports d'air neuf (air provenant de l'extérieur) permettent la dilution des virus éventuellement présents dans les locaux et doivent donc être privilégiés. Ces apports sont effectués par la ventilation mécanique, si possible sans recyclage d'air, ou par l'ouverture des fenêtres pendant les heures les moins chaudes de la journée, voire la nuit », précise l'INRS.

Dans les bureaux occupés par plus d'une personne, il conseille de n'utiliser la climatisation « que lorsqu'elle est nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptables ». Dans tous les cas, l'utilisation de ventilateurs de grande taille, par exemple situés au plafond, est à proscrire, « ceux-ci produisant des flux d'air importants et difficiles à maîtriser. » Si l'utilisation de ventilateurs individuels s'avère indispensable en cas de fortes chaleurs, « une réduction de la vitesse de l'air et une implantation limitant la dispersion de l'air sur plusieurs personnes sont recommandées ». L'INRS a mis en ligne plusieurs fiches de prévention en milieu de travail par forte chaleur en été.