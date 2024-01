REP VHU : des constructeurs internationaux créent un éco-organisme

Mardi 16 janvier, s'est tenue la première assemblée générale de « Recycler mon véhicule ». L'association, créée à l'initiative d'adhérents de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM), ambitionne d'être agréée comme éco-organisme dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargée de la gestion des véhicules hors d'usage (VHU).

Recycler mon véhicule annonce « [s'appuyer] sur Tracauto et Autoeco et [associer] tous les acteurs de la filière du traitement des VHU, notamment la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et Mobilians, principal mouvement d'entrepreneurs des métiers de la mobilité ».

Treize constructeurs sont à l'origine de ce projet d'éco-organisme : BMW, Bombardier Recreational Products (BRP), Ducati, Kawasaki, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot Motocycles, Porsche, Triumph, Volvo Cars, Smart, Yamaha et Zero Motorcycles. L'association sera dirigée par Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France, accompagné par un bureau comprenant Édouard Lotthé, de BRP, Laurent Schmautz, de Kawasaki, Marc Meurer, de Porsche, et Yves Pasquier-Desvignes, de Volvo Cars.

Conformément aux objectifs de la filière REP, Recycler mon véhicule compte encourager l'écoconception, prolonger la durée de vie des véhicules, soutenir les acteurs de la filière VHU, participer à des projets de développement de la collecte et du traitement des déchets, ou encore promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets.