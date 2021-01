Vicat crée une filiale dédiée à l'économie circulaire

Ce vendredi 29 janvier, le cimentier Vicat annonce la création de sa filiale « Circulère » dédiée à l'économie circulaire. La filiale, dirigée par Stéphane Rutkowski, « emploie une douzaine de collaborateurs » et gère deux sites, en collaboration avec le groupe Serfim : la plateforme Terenvie, implantée à Feyzin (Rhône) et dédiée à la dépollution des friches industrielles, et la plateforme Bioval de production de combustibles solides de récupération (CSR), située à Chamoux-sur-Gelon (Savoie).

En filialisant cette activité, Vicat poursuit deux objectifs : l'élimination des énergies fossiles dans ses cimenteries françaises d'ici 2025 et développer l'économie circulaire des régions où l'entreprise est implantée (essentiellement l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Grand Est et le Grand Paris).

En 2019, explique l'entreprise, la consommation de pneus et de CSR de ses cinq cimenteries françaises a atteint 450 000 tonnes, permettant de réduire de 625 000 tonnes la consommation de charbon.