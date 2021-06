Paprec et Vicat s'associent pour créer une unité de fabrication de CSR dans les Bouches-du-Rhône

Paprec et Vicat s'associent pour développer le recours aux combustibles solides de récupération (CSR) en région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Le spécialiste de la gestion des déchets et le spécialiste des matériaux de construction fondent l'entreprise ALTèreNATIVE CSR qui exploitera une usine de production de CSR dans les Bouches-du-Rhône.

Détenue à parts égales par les deux industriels, l'installation atteindra, à terme, une capacité de production de 50 000 tonnes de CSR par an. Elle sera alors « la plus importante unité de ce type en France », indiquent les deux entreprises qui investiront conjointement 15 millions d'euros. Elles précisent aussi que les études de conception ont démarré en avril, que le début des travaux est prévu pour l'été 2022 et que la mise en service est attendue pour janvier 2023.

Paprec trouve avec ce projet un débouché pour ces résidus de tri et Vicat obtient un combustible pour ses cimenteries, et en premier lieu pour celle de la Grave de Peille (Alpes-Maritimes). Les CSR pourront aussi alimenter des chaufferies dédiées construites dans la région.