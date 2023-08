Néonicotinoïdes : un projet d'arrêté précise les cultures autorisées après la fin du régime dérogatoire

Qui sait, on va peut-être se rendre compte que ces terres sont désormais impropres (au sens figuré comme au propre) à la culture, tout simplement. Sauf à bidouiller d'autres dérogations - probablement elles aussi entachées d'illégalité -cousues main par un ministère aux ordres de l'agro-industrie.

Il est plus que temps que les responsabilités pénales des personnes physiques (et non morales) ayant paraphé ces arrêtés illégaux soient recherchées et débouchent sur des sanctions portant sur leurs deniers propres et leurs déroulements de carrière. Cette caste de décideurs irresponsables ne doit plus être.

Pégase | 22 août 2023 à 13h00