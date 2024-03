Énergie : un accompagnement des entreprises sur les enjeux de cybersécurité

Le comité stratégique de filière « nouveaux systèmes énergétiques » lance un programme de sensibilisation, d'appui et de partage des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, en direction des petites entreprises du secteur de l'énergie. « Renforcer la protection de ces entreprises est une priorité à la fois économique et sécuritaire, en particulier dans un secteur stratégique comme celui de l'énergie. La réglementation prévoit par ailleurs la mise en place, fin 2024, de nouvelles obligations en matière de cybersécurité dans le secteur (NIS2 (1) , Code réseau dans le secteur de l'électricité…) », indique le communiqué du comité.

Ce programme s'adresse aux ETI et PME, qui sont particulièrement ciblées par les hackeurs. Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), leurs actions représentaient, en 2022, 40 % des attaques par rançongiciel. « La transition écologique nous amène vers des sources de production d'énergie décentralisées et de nouveaux usages tels que l'autoconsommation et les véhicules électriques. À date, les réglementations en cybersécurité se concentrent sur les plus grandes entreprises. Il est désormais temps d'accompagner les entreprises de plus petite taille, mais jouant un rôle actif sur le réseau électrique, dans le renforcement de leur dispositif de cybersécurité », souligne Laïla Ahddar, directrice cybersécurité du gestionnaire de réseau Enedis.

Un accompagnement sur mesure, opéré par Bpifrance, est proposé aux entreprises pour réaliser un diagnostic d'exposition aux risques cybers, un plan de sécurisation et cofinancer des solutions.